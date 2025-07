Treni alta velocità | tutti i lavori e le interruzioni in programma ad agosto

Tutti i principali interventi infrastrutturali del Gruppo FS sono in corso, nei tempi previsti. Lo si legge in una nota del Gruppo Fs. I lavori riguardano aggiornamento tecnologico della rete, riqualificazione di stazioni e installazione del sistema ERTMS su tutta la rete ferroviaria. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Ispezioni ai viadotti ferroviari e nuovi allacci alla rete idrica: tutti i lavori stradali della settimana - Nuovi allacci alla rete idrica in via Laura, via di Careggi e via del Rossellini. E ispezioni notturne ai viadotti ferroviari.

Roma, estate di cantieri su strade e marciapiedi: tutti i lavori in programma - Sarà un’ estate di cantieri, quella che attende Roma. Una città in continuo movimento, con lavori che toccheranno la grande viabilità , i marciapiedi e alcune opere strategiche.

La gestione dello stadio Colavolpe torna al Comune. Presto la riqualificazione: tutti i lavori - Il Comune di Terracina torna a gestire direttamente lo stadio Colavolpe e l’impianto annesso del San Martino B.

Abate diffida Trenitalia a ripristinare il servizio dell'Alta Velocità con il Frecciargento - Contestualmente diffida RFI ad avviare l'iter dei lavori di adeguamento dei marciapiedi delle stazioni di Sibari e Torano, che renda po ... Segnala ecodellojonio.it

Treni, maxi ritardi per un guasto sulla Firenze-Orvieto. Alta velocità ancora in tilt - Intanto il ministro Salvini (con il governatore toscano Giani) celebra il cantiere per il passante Tav di Firenze: “Ci guadagneranno tutti”. Da quotidiano.net