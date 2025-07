Tre milioni di euro per l’editoria siciliana | pubblicati gli elenchi provvisori da Irfis

Irfis ha reso disponibili sul proprio sito web gli elenchi provvisori delle domande ritenute ammissibili per accedere ai contributi destinati alle imprese editoriali siciliane, pari complessivamente a 3 milioni di euro. Le graduatorie, suddivise per categoria — stampa cartacea, emittenti televisive e radiofoniche, testate online e agenzie di stampa — indicano l’ammontare del contributo previsto, suddiviso tra quota base e quota premiale. Sono stati inoltre pubblicati gli elenchi delle iniziative escluse, accompagnati dalle relative motivazioni. Le graduatorie provvisorie sono state approvate oggi con delibera del Fondo Sicilia. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Tre milioni di euro per l’editoria siciliana: pubblicati gli elenchi provvisori da Irfis

