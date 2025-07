Tre libri per le vacanze secondo Daria Bignardi

Sbagliare le letture da portare in vacanza è rischiosissimo: potreste ritrovarvi su un'isola remota senza niente da leggere. Ma qui ci sono alcune proposte piuttosto solide. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Tre libri per le vacanze, secondo Daria Bignardi

In questa notizia si parla di: libri - vacanze - secondo - daria

19 luglio, tempo di viaggi e vacanze: quali libri mettere in valigia? - Firenze, 19 luglio 2025 - Luglio, tempo di viaggi estivi. Molti toscani sono già in vacanza, altri stanno per partire: ma quali libri mettere in valigia? Secondo un’indagine del 2023 di Pepe Research per l’Associazione Italiana Editori (AIE), negli ultimi anni è diminuita la percentuale di lettori che leggono almeno una volta a settimana, mentre è aumentata nel caso di chi legge solo occasionalmente (passando dall’8% al 13%).

“È estate alzatevi più tardi, fate sport, leggete i libri e fate un sacco di fesserie con gli amici”: il prof Schettini dà i compiti per le vacanze – IL VIDEO - Vincenzo Schettini il professore di fisica popolare sui social con il profilo “ La fisica che ci piace ” e conduttore in tv con “ La fisica dell’amore “, con un video ha condiviso un messaggio destinato a tutti gli studenti d’Italia.

La prima estate coi genitori separati: come spiegare ai bambini la nuova situazione con 5 libri e come organizzare al meglio le vacanze - L’Estate è il periodo tanto atteso per grandi e piccini, perchè non si va a scuola, si fa una pausa dal lavoro e si trascorrere un tempo di qualità: in vacanza al mare o in montagna, insieme alla famiglia e ad amici.

Tre libri per le vacanze, secondo Daria Bignardi; Daria Bignardi: “Leggere mi ha insegnato ad amare l’abisso e a fare tutte le cose che mi fanno paura”; I 40 libri da leggere in vacanza secondo Vanity Fair.

Tre libri per le vacanze, secondo Daria Bignardi - Sbagliare le letture da portare in vacanza è rischiosissimo: potreste ritrovarvi su un'isola remota senza niente da leggere. Scrive vanityfair.it

Libri, cinque saggi da leggere in vacanza - Lettera43 - Per chi non ama la narrativa, vi proponiamo cinque saggi da mettere in valigia per queste vacanze. Come scrive lettera43.it