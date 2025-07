Travolta da una frana in Pakistan morta l' olimpionica di biathlon Laura Dahlmeier Impossibile recuperare il corpo

Al momento non è possibile recuperare il corpo a causa dei rischi delle attuali condizioni, tra cui la caduta di massi e un cambiamento delle condizioni meteorologiche sul Laila Peak. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Travolta da una frana in Pakistan, morta l'olimpionica di biathlon Laura Dahlmeier. Impossibile recuperare il corpo

