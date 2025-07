Trasferimento completato la statua del 1739 di Sant’Oronzo è nel Sedile

LECCE – E venne il giorno dello sdoppiamento di Sant’Oronzo. Se la copia della copia della statua originale, ricostruita in bronzo dalle Fonderie Nolane Del Giudice, è tornata a svettare sulla colonna romana il 13 aprile dell’anno scorso (fu un vero e proprio bagno di folla nella cerimonia aperta. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: statua - sant - oronzo - trasferimento

Immagini dal Sannio: la statua d’argento cerretese di Sant’Antonio di Padova - Appena si entra a Cerreto Sannita ci si imbatte nella sua tipica conformazione squadrata, con la bella piazza Luigi Sodo a destra e l’elegantissima chiesa cattedrale sulla sinistra, fulcro dell’intensa vita spirituale del territorio.

Gioielliere dona statua della Madonna degli argentieri, ora un progetto per salvare la chiesa di Sant'Eligio - È alta un metro e 77, la base è larga 45 centimetri, è rivestita con 12 chilogrammi di lamine in argento: è la statua dell’Immacolata Vergine degli argentieri e orafi, la cui struttura in legno - realizzata a Ortisei da Daniel Peratoner - è stata “rivestita” dall’artista Pietro Accardi con la.

La statua di Sant’Oronzo pronta a traslocare: sarà posizionata all’interno del Sedile - LECCE - La statua originale di Sant'Oronzo sarà trasferita all'interno del Sedile dell’omonima piazza del capoluogo salentino.

Trasferimento completato, la statua del 1739 di Sant’Oronzo è nel Sedile https://ift.tt/K6oIcXL https://ift.tt/UEzHIBc Vai su X

Trasferimento completato, la statua del 1739 di Sant’Oronzo è nel Sedile; Trasferimento completato, la statua del 1739 di Sant'Oronzo è nel Sedile; Lecce, la statua di Sant'Oronzo torna in piazza. Il patrono posizionato nel Sedile.

Lecce, la statua di Sant'Oronzo torna in piazza. Il patrono posizionato nel Sedile - Sono iniziate alle 7 di questa mattina le operazioni di trasferimento della statua originale di Sant'Oronzo che ha lasciato l'androne di Palazzo Carafa per essere ... Si legge su msn.com

Trasferimento completato, la statua del 1739 di Sant’Oronzo è nel Sedile - Si tratta della copia dell'originale del 1684, distrutta in un incendio. lecceprima.it scrive