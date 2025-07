Tram-treno dei desideri | Finalmente il progetto diventa una priorità

di Gabriele Masiero PISA Non c’è più tempo da perdere "se davvero si vuole lavorare per lo sviluppo della Toscana costiera ". Diversamente, dice il presidente di Ance, Matteo Madonna, "le parole resteranno slogan elettorali e avremo perso un’altra occasione strategica di sviluppo". Il leader dell’associazione costruttori edili pisani stringe idealmente la mano a Stefano Baccelli, assessore regionale alle infrastrutture che recentemente ha detto che "il treno-tram dovrà essere una delle priorità della prossima legislatura", ma avverte che giace nei cassetti della politica da cinque anni un progetto, proprio di Ance, per realizzare una metropolitana di superficie che colleghi Livorno, Pisa e Lucca "utilizzando il sedime ferroviario esistente". 🔗 Leggi su Lanazione.it

