Tram bus o camminata Quei turisti disorientati La mossa del Comune | Ora piano accoglienza

In mezzo al consueto dibattito Guelfi-Ghibellini, al solito tutto fiorentino, sull'opportunità di dirottare l'hub dei pullman dal lungarno Pecori Giraldi al piazzale Vittorio Veneto (sollievo traffico per il quadrante est della città ma con annessa amarezza dei commercianti di Santa Croce e viceversa speranze d'affari in zona Ognissanti) ci sono proprio loro i turisti. Arrivano da ogni spigolo del mondo per inebriarsi gli occhi con il Ponte Vecchio e Santa Maria del Fiore ma, a differenza dei 'colleghi' che fino a poche settimane fa spuntavano a frotte in riva all'Arno devono sobbarcarsi una passeggiata più robusta per arrivare all'area monumentale della città .

