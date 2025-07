Tram a Bologna riapre l’incrocio sui viali tra via Indipendenza e ponte Matteotti

Bologna, 30 luglio 2025 – La buona notizia arriva in una Bologna accaldata e sfinita dai lavori stradali. Uno dei nodi più complessi della viabilità cittadina è stato sciolto con qualche giorno di anticipo: è infatti stato già riaperto il maxi incrocio tra i viali, via Indipendenza e il ponte Matteotti occupato da tempo per la realizzazione della linea rossa del tram. Lo annuncia il Comune, spiegando che i lavori erano iniziati il 28 maggio: “In circa due mesi le operazioni non-stop hanno portato a una generale riqualificazione non solo del manto stradale, ma anche dei sottoservizi interrati, completamente rinnovati lungo il tracciato”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: bologna - incrocio - viali - indipendenza

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c’è Trapani… - Mancano pochi giorni al via dei playoff 2025 della Serie A di basket, con i quarti di finale che scatteranno nel weekend alle porte sulla strada verso la finale che assegnerà il titolo di campione d’Italia.

Tram a Bologna, riapre l’incrocio sui viali tra via Indipendenza e ponte Matteotti; Tram, riaperto oggi l’incrocio tra i Viali, via Indipendenza e il ponte Matteotti; Tram Bologna, ha riaperto l’incrocio fra i viali e il ponte Matteotti.

Tram a Bologna, riapre l’incrocio sui viali tra via Indipendenza e ponte Matteotti - Terminati i lavori per la posa delle rotaie, si ‘stappa’ uno dei nodi più complessi della viabilità cittadina. Da ilrestodelcarlino.it

Tram Bologna, ha riaperto l’incrocio fra i viali e il ponte Matteotti - BOLOGNA – Ha riaperto in anticipo di due giorni l’incrocio tra i viali, via Indipendenza e il ponte Matteotti, dopo due mesi di lavori legati al tram, nei quali era stata creata una rotonda provvisori ... Riporta msn.com