anticipazioni su “zootopia 2”: trailer ufficiale e dettagli di produzione. Recentemente, Walt Disney Animation Studios ha rilasciato il tanto atteso nuovo trailer di “Zootopia 2”, alimentando l’interesse dei fan e degli appassionati di animazione. In questo approfondimento si analizzano le principali informazioni riguardanti la data di uscita, il cast e gli aspetti produttivi del sequel, offrendo un quadro completo sulle novità in arrivo. uscita e genere del film. data di lancio prevista. Il film è programmato per essere distribuito a partire dal 26 novembre 2025. La pellicola si inserisce nel genere animazione, con elementi di commedia e avventura, confermando la volontà di mantenere lo stile distintivo del primo capitolo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Trailer di zootopia 2 in arrivo