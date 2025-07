Tragico ritrovamento nelle acque alle sorgenti del fiume | chi è la vittima

La drammatica scoperta ha sconvolto la popolazione locale nella mattinata di ieri, martedì 29 luglio 2025. Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto all’interno di una delle vasche delle sorgenti del fiume, un’area naturale molto frequentata sia da residenti che da escursionisti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, le ambulanze e l’ elisoccorso del 118, ma per la donna non c’era ormai più nulla da fare. Leggi anche: West Nile, aumentano casi e morti: come difendersi Il ritrovamento del corpo. Il tragico ritrovamento è avvenuto a Fara San Martino, piccolo centro ai piedi della Maiella. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Tragico ritrovamento nelle acque alle sorgenti del fiume: chi è la vittima

Trovata morta in acqua alle sorgenti del fiume Verde - Un a donna di 56 anni è stata trovata morta in acqua alle sorgenti del fiume Verde, a Fara San Martino.

