Tragedia nello sport la campionessa 31enne morta in un grave incidente

Aveva lasciato da tempo il mondo delle competizioni, scegliendo una nuova strada fatta di natura, silenzi e sfide verticali. Negli ultimi anni, si era dedicata con crescente passione all’alpinismo, trasformando l’amore per la montagna in un percorso personale fatto di imprese impegnative e scalate estreme. Ed è proprio in uno di questi contesti, tra i picchi imponenti dei monti Karakoram, che la sua vita si è tragicamente interrotta. La notizia è arrivata con poche righe, scarne, attraverso un’agenzia tedesca: la giovane alpinista, ex atleta di fama internazionale, è morta dopo essere stata travolta da una frana durante un’escursione in quota. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

