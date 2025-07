Tempo di lettura: < 1 minuto Lutto cittadino a Morcone per il funerale dell’80enne concittadino vittima dell’ennesimo incidente agricolo. L’uomo, nei giorni scorsi mentre era alla guida di un trattore nel suo fondo agricolo, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato schiacciandolo. Effettuata l’autopsia, il Magistrato ha autorizzato la restituzione della salma alla famiglia. Il sindaco Luigino Ciarlo, per dare testimonianza del dolore della collettività di Morcone e della stessa istituzione comunale per l’accaduto, ha disposto il lutto cittadino. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tragedia nei campi, muore 80enne: lutto cittadino a Morcone