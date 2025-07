Tragedia in montagna | la moglie perde l’equilibrio il marito prova a salvarla e muore davanti alla figlia

Una tranquilla escursione in montagna si è trasformata in una tragedia familiare che ha lasciato sgomento e dolore. Una turista di 65 anni è morta ieri mentre stava percorrendo il suggestivo ma impegnativo “Sentiero delle Grotte”, nei dintorni di Trento. La donna, in vacanza in Italia con il marito, la figlia e il cognato, è scivolata lungo un tratto particolarmente ripido del percorso, sotto gli occhi increduli dei suoi cari che hanno assistito impotenti alla scena. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe perso l’equilibrio mentre camminava lungo il sentiero panoramico, finendo per scivolare per circa venti metri lungo un pendio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

