Tragedia in metropolitana uomo si getta sui binari della metro e muore | un tratto della M1 chiuso

Un uomo si è gettato sui binari della metro in corsa dalla banchina della fermata Lotto. Per lui non c'è stato nulla da fare. Lo fa sapere Atm in una nota: “La M1 è chiusa tra le stazioni di Pagano e Qt8. Il personale medico sta intervenendo dopo un tentativo di suicidio”.I soccorsiStando alle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: uomo - binari - metro - tragedia

