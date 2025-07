Tragedia della solitudine | cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato in un appartamento di Torino

Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo è stato trovato oggi, 30 luglio 2025, all’interno dell’appartamento (di proprietà della sorella) dove abitava a Torino, in via Maddalene 34. Si tratta di una persona fragile, sulla sessantina, in passato senza fissa dimora. Era seguito. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

