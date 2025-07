Tragedia a Pago | terribile schianto col quad morto diciannovenne italiano

Morto in un incidente stradale un diciannovenne di Nembro, in provincia di Bergamo, nei pressi di JakiÅ¡nica, sulla costa occidentale dell’isola di Pago. Il sinistro è avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 luglio. La notizia è stata diffusa dal quotidiano croato zadarski.hr, riportando quanto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Un ragazzo di 19 anni, Pietro Adobati, di Nembro (Bergamo), è morto in un incidente avvenuto nella serata di ieri sull'isola croata di Pago: il ragazzo ha perso la vita dopo un violento schianto alla guida di un quad nella località di Jakinisica, nel nord dell'isola. Vai su Facebook

