Traffico Roma del 30-07-2025 ore 16 | 30

Roma infomobilitĂ un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilitĂ a Roma un fine settimana il Giubileo dei giovani in questi giorni tanto movimento nelle aree dedicate agli eventi di questo Giubileo in particolare in centro e a Trastevere venerdì appuntamento per i fedeli al Circo Massimo mentre domenica giornata concluso Tor Vergata agevolazioni nel trasporto pubblico con il pass Giubileo giovani nella settimana del Giubileo dei giovani Fermi i lavori sulla metro C servizio della linea regolare mentre il 2 agosto con la ripresa dei lavori chiuse le stazioni di Torre Angela e di Torrenova https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 30-07-2025 ore 16:30

In questa notizia si parla di: roma - giubileo - traffico - giovani

Di Santo, la Banda Musicale di Castelvenere domani a Roma per il Giubileo - Tempo di lettura: < 1 minuto “La Banda musicale di Castelvenere parteciperà domani a Roma al Giubileo delle Bande e della Musica Popolare”.

Giubileo, 5mila pellegrini salernitani a Roma. L'Arcivescovo Bellandi a San Pietro: "Tenere accesa la fiaccola della speranza" - La Chiesa salernitana in pellegrinaggio a Roma, oggi, in occasione del Giubuleo, guidata dall'Arcivescovo, di Salerno-Campagna-Acerno, S.

I diritti umani e il Giubileo: un giorno di scoperta e ispirazione progetto del Liceo Copernico a Roma - Il 2 maggio 2025, a Roma, si è tenuto un incontro per il concorso “Un Corto per i Diritti Umani 2024-2025”, organizzato dall’Organizzazione per i Diritti Umani e la Tolleranza ETS, in collaborazione con “Gioventù per i Diritti Umani”.

Strade chiuse e modifiche al traffico per il Giubileo dei Giovani 2025 a Roma Vai su X

#Anas: aperto al traffico il nuovo collegamento autostrada A1 - Tor Vergata Un'infrastruttura strategica per la viabilitĂ della CittĂ Metropolitana di Roma in vista del Giubileo dei Giovani 2025 in programma dal 28 luglio al 3 agosto. Ma Vai su Facebook

Sito Istituzionale | Giubileo dei giovani, viabilitĂ a San Pietro e Tor Vergata; Giubileo dei Giovani 2025: strade chiuse e divieti in tutta Roma fino al 3 agosto; Giubileo dei Giovani, come spostarsi in cittĂ con il trasporto pubblico.

Giubileo dei giovani: modifiche alla viabilità a San Pietro e Tor Vergata - Attivi divieti di sosta nelle zone attigue alla basilica vaticana e, nelle giornate del 2 e 3 agosto, nell'area che ospiterà gli eventi conclusivi con ... Secondo romasette.it

Giubileo dei Giovani, pronto il servizio navette per il trasporto di persone con disabilità: fasce orarie e punti di carico - Navette riservate per i disabili e i loro accompagnatori per raggiungere l’area di Tor Vergata dove, il 2 e 3 agosto, si svolgerà il Giubileo dei Giovani 2025, l’evento più importante dell’ anno giubi ... Da romatoday.it