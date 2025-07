Traffico Lazio del 30-07-2025 ore 17 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità a Roma un fine settimana il Giubileo dei giovani in questi giorni tanto movimento nelle aree dedicate agli eventi di questo Giubileo in particolare in centro e a Trastevere venerdì appuntamento per i fedeli al Circo Massimo mentre domenica giornata concluso Tor Vergata agevolazioni nel trasporto pubblico con il pass Giubileo giovani nella settimana del Giubileo dei giovani Fermi i lavori sulla metro C servizio della linea regolare mentre il 2 agosto con la ripresa dei lavori chiuse le stazioni di Torre Angela e di Torrenova https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 30-07-2025 ore 17:30

In questa notizia si parla di: giubileo - giovani - lazio - traffico

Giubileo dei Giovani di Roma, tappa a Perugia: attesi 5200 ragazzi. La macchina dell’accoglienza - Perugia, 7 luglio 2025 - La macchina organizzativa è già in moto. In campo ci sono la Diocesi, il Comune, la Provincia e la Regione.

Giubileo dei giovani, in arrivo 500mila ragazzi: Papa Leone dialogherà con loro a Tor Vergata - L’evento inizierà il 28 luglio e culminerà domenica 3 agosto. Oggi l’ultima conferenza stampa di presentazione in Vaticano: “È l’evento più atteso”

Il Giubileo dei Giovani, l'Umbria pronta ad accogliere oltre 15mila pellegrini - Perugia, 23 luglio 2025 - L'Umbria si prepara ad accogliere quasi 15.500 giovani in arrivo dall’Italia e dall’estero.

#GiubileoDeiGiovani Il saluto del Papa ai 500mila ragazzi in arrivo a Roma e nel Lazio. “Occasione per incontrare Cristo”, afferma @Pontifex_it.... Vai su Facebook

Giubileo dei Giovani, come spostarsi in città con il trasporto pubblico; Giubileo dei Giovani, ecco come procede l'organizzazione a sette giorni dal maxi evento; APERTO AL TRAFFICO IL NUOVO COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE A1 – COMPENDIO TOR VERGATA, UN’OPERA STRATEGICA PER ROMA E PER IL GIUBILEO 2025.

Giubileo dei Giovani, ecco come procede l'organizzazione a sette giorni dal maxi evento - Fervono i preparativi nell'area di Tor Vergata in vista del maxi evento giubilare che inizierà ufficialmente lunedì 28 luglio ... Come scrive romatoday.it

Giubileo giovani, 22mila pellegrini alla Fiera di Roma: "Prova superata finora" - Ciciliano (Protezione civile): “Organizzazione complessa, il vero test sarà sabato a Tor Vergata con oltre 500mila presenze attese” ... Si legge su rainews.it