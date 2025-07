Tra Procida e Ischia spunta il giga yacht di Mark Zuckerberg

Il suo arrivo nelle trafficate acque tra Procida e Ischia non è di certo passato inosservato: si tratta del Launchpad, il gigayacht di Mark Zuckerberg che da stamani è ormeggiato davanti all'isolotto di Vivara. Più che uno yacht è una nave da diporto, di proprietà del fondatore di Facebook. L'imbarcazione è stata costruita nel 2024 dal un cantiere olandese Feadship, è lunga 118,9 metri.

In questa notizia si parla di: procida - ischia - yacht - mark

