Tra la folla con marito e figli è stata l’unica royal presente alla parata vittoriosa delle calciatrici inglesi a Buckingham Palace

S perava forse di non dare nell'occhio, Beatrice di York, quando è arrivata nella Mall di Londra per assistere alla parata celebrativa delle Lionesse inglesi. Accompagnata dal marito Edoardo, dalle figlie Sienna e baby Athena (in braccio al padre), oltre che da Wolfie, avuto dal marito da una precedente relazione, la principessa è stata l'unica Royal a scendere in strada per celebrare il recente successo inglese agli Euro 2025. Charlotte, Leonor e Sofia: principesse tra tifo e stile alla finale di Euro 2025 X Beatrice di York come una mamma qualunque. In prima fila dietro la barriera in strada, Beatrice, con un maglioncino color crema, una semplice gonna a fiori e i capelli raccolti quasi di fretta prima di uscire, è apparsa – non annunciata – tra la folla di oltre 65mila persone che hanno seguito in visibilio la parata.

