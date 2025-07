Toyota prima per vendite globali per sesto anno consecutivo

Per il sesto anno consecutivo Toyota si conferma sul gradino più alto del podio nelle vendite globali, superando la rivale tedesca Volkswagen. Nei primi sei mesi del 2025 la casa auto nipponica ha venduto un record di 5,54 milioni di veicoli, comprese quelle della controllata Daihatsu e del produttore di autocarri Hino: si tratta di un aumento del 7,4%, stabilendo un nuovo primato dal 2021 a livello di gruppo. In confronto Volkswagen ha venduto 4,41 milioni di veicoli nello stesso periodo, con un aumento dell'1,3% rispetto all'anno precedente, secondo i dati forniti dall'azienda tedesca. Su base nazionale nel primo semestre le vendite del gruppo Toyota sono aumentate del 27,4% a 1,05 milioni di auto, in ripresa dopo il forte calo del 2024, causato dello scandalo sulle certificazioni irregolari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Toyota prima per vendite globali per sesto anno consecutivo

