Tour donne giornata storica per Le Court | tappa e ancora maglia gialla Balsamo si ritira

Le Court batte in volata il top mondiale (Vollering, Van der Breggen, Niewiadoma e Ferrand Prevot) per la prima vittoria al Tour di un’atleta dell’isola. In classifica ha 18” su Ferrand Prevot e 23” su Vollering. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tour donne, giornata storica per Le Court: tappa e ancora maglia gialla. Balsamo si ritira

Tour of Britain 2025, acuto di Kimberley (Le Court) Pienaar: tappa e maglia a Redcar - Inizia nel segno delle Isole Mauritius il Tour of Britain 2025, ad apporre infatti il primo sigillo della decima edizione della corsa che inizia oggi e si concluderà domenica è Kimberley (Le Court) Pienaar.

Tour donne: Mavi Garcia a 41 anni batte tutte. In giallo Le Court, ciclista di Mauritius - Seconda tappa a Quimper, in Bretagna: la spagnola della Liv-Jayco sorprende il gruppo con un attacco a 10 km dal traguardo, seconda Wiebes.

Tour de France femminile 2025: Kimberley (Le Court) Pienaar vola a Guéret, tappa e maglia - Continua a riscrivere la storia delle Mauritius e del suo continente Kimberley (Le Court) Pienaar in una stagione da sogno per lei.

Tour donne: Kim Le Court vince la 5/a tappa e torna in giallo - Dopo essere stata la prima atleta in assoluto (uomini compresi) delle Isole Mauritius a indossare la maglia gialla al Tour de France, Kim Le Court Pienaar è diventata oggi la prima rappresentante di u ... Come scrive sport.quotidiano.net

Tour De France: tutte - Le Court batte in volata il top mondiale (Vollering, Van der Breggen, Niewiadoma e Ferrand Prevot) per la prima vittoria al Tour di un’atleta dell’isola. Si legge su gazzetta.it