Tottenham Pronto per gazump Arsenal con l’accordo di regista | rapporto

Sito inglese: Il Tottenham Hotspur ha avuto un’estate mista finora quando si tratta di sbarcare giocatori di attacco creativo. Persino Fabrizio Romano credeva di avere il loro accordo di Morgan Gibbs-White sulla linea in una fase, prima che Evangelos Marinakis il proprietario della Foresta di Nottingham si fosse muscolosi e chiamavano il movimento, consegnandogli un nuovo contratto, nonostante la clausola di rilascio del centrocampista fosse soddisfatta. Spurs è andato meglio nel perseguimento dell’ex uomo del West Ham Mohammed Kudus, che Thomas Frank sarĂ in grado di chiedere la prossima stagione dopo la mossa di ÂŁ 55 milioni dell’attaccante. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tottenham Pronto per gazump Arsenal con l’accordo di regista: rapporto

