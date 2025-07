Torre Annunziata Biblioteca Comunale a misura di bambino Ok al finanziamento della Regione Campania Spazi per i minori da 0 a 14 anni

Un finanziamento della Regione Campania per rendere a misura di bambino la Biblioteca comunale di Torre Annunziata.. L’Assessorato regionale alla Cultura ha dato l’ok al progetto “A passo di bambino ” presentato dal Comune di Torre Annunziata per allestire un’area da destinare ai minori. Grazie a questo finanziamento, il Comune acquisterĂ arredi e attrezzature per dedicare una porzione dei locali agli utenti 0-14 anni e relativi accompagnatori con particolare cura dedicata anche ai neonati. L’obiettivo è quello di potenziare ulteriormente gli arredi e le dotazioni, nonchĂ© le attrezzature tecniche per incrementare l’area dedicati ai minori. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it