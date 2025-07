torneo del villeggiante a montepiano il successo si conferma e vince vannucchi

Al fresco di Montepiano si è ripetuto un appuntamento che è diventato ormai una tradizione, il Torneo del Villeggiante, due giornate nelle quali ottanta tennisti provenienti da tutta Italia si sono confrontati per conquistare i trofei messi in palio dalla Pro Loco. Nel singolare maschile con un tabellone di ben 25 singolaristi è stato Andrea Vannucchi del Tc Prato a superare in finale il vincitore della passata edizione il pistoiese Leonardo Barni. I semifinalisti sono stati Domenico Divona del Tc Costa Azzurra, sconfitto solo 6-5 al tie break decisivo dal vincitore, e Daniele Salemi (Tc Primavera). 🔗 Leggi su Lanazione.it

