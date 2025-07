Tornatore Verdone Buy per l' ultimo saluto a Enrico Lucherini a Roma

Roma, 30 lug. (askanews) - A Roma, nella Chiesa di San Bellarmino ai Parioli, l'ultimo saluto a Enrico Lucherini, il celebre press agent dei divi del cinema, scomparso a 92 anni. Ai funerali hanno partecipato amici, familiari, colleghi, volti noti del mondo dello spettacolo e non, da Giuseppe Tornatore a Margherita Buy, da Vincenzo Salemme a Carlo Verdone, a Giovanni Malagò. Per tutti, Lucherini inventò il ruolo dell'agente delle star in Italia, con leggerezza e ironia, spesso con trovate fantasiose per promuovere i film, le celebri "lucherinate" per gli addetti ai lavori. Carlo Verdone: "Un gran professionista, tutte le scelte che ho fatto erano molto mirate, aveva una cultura, ha inventato la figura del press agent nel cinema che in Italia non esisteva!". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tornatore, Verdone, Buy per l'ultimo saluto a Enrico Lucherini a Roma

Verdone: Lucherini ha inventato la figura del press agent nel cinema - Roma, 30 lug. (askanews) - "Era un uomo molto colto, molto intelligente, amava le battute quindi ci teneva su con il sorriso e questa è una cosa molto importante; però era un gran professionista tutte le scelte che ho fatto anche dal punto di vista promozionale erano sempre scelte molto, molto mirate, lui e aveva una cultura enorme, anche perché la figura del press agent cinematografico l'ha inventata lui, in Italia non esisteva: esisteva quello per il teatro, ma non per il cinema".

Funerali Enrico Lucherini, Verdone: "Uomo fondamentale per me, amico affettuoso" - “Un uomo fondamentale per me”. Questo il ricordo di Carlo Verdone mentre entra nella chiesa di San Bellarmino, a Roma, per i funerali di Enrico Lucherini, morto il 28 luglio all’età di 92 anni.

