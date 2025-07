Torna ’Summer outdoors’ Escursioni feste e podismo Un parco avventura diffuso

L’Associazione Presepe Vivente di Equi lancia l’edizione 2025 del ’ Summer Outdoors ’, dall’1 al 3 agosto. Ricco calendario di attivitĂ all’aria aperta tra cui escursioni, mountain bike, arrampicate e podismo. Il borgo termale si trasformerĂ in un parco avventura diffuso, dove si alterneranno discipline outdoor, giochi, escursioni, arrampicate, prove di abilitĂ e attivitĂ per tutte le etĂ . Non solo sport ma anche gusto e musica, con l’immancabile area ristoro di via della Stazione e le serate animate da dj set e concerti dal vivo. Il programma si apre venerdì con la 21° Corsa Campestre, evento inaugurale del calendario valido per i campionati Corrilunigiana 2025 e Correre intorno alle Apuane 2025. 🔗 Leggi su Lanazione.it