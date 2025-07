Torna la Festa dell’Unità della città metropolitana di Palermo | quattro giorni di incontri a Villa Filippina

Da giovedì 25 a domenica 28 settembre, nella splendida cornice di Villa Filippina, torna la Festa dell’Unità della città metropolitana di Palermo: un appuntamento politico e culturale, popolare e partecipato, che si propone come un vero cantiere di idee e di futuro, aperto alla città e a tutti i. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Torna il 'Città di Cona': attesa per la 49ª edizione del memorial Primino Nava - Ritorna il ‘Città di Cona’ memorial ‘Primino Nava’. Attesa per domenica 18 maggio per la quarantanovesima edizione di una delle classiche del podismo ferrarese, organizzata dalla Folgore Cona dello storico presidente Fabio Nava.

Torna "Il Mese della Ciminiera Scientifica": dal 13 maggio la città si illumina di Scienza e innovazione - Dopo il successo della prime due edizioni, torna "Il Mese della Ciminiera Scientifica", il festival scientifico organizzato dall’Università e dal Centro siciliano di fisica nucleare e di struttura della materia, che vede come protagonista il museo "Città della Scienza" di via Simeto 23.

Torna “Pedalando per la Città”: domenica 18 maggio la 31ª edizione - È stata presentata ufficialmente l’edizione 2025 di “Pedalando per la Città”, la manifestazione ciclistica ludico-motoria che domenica 18 maggio porterà migliaia di partecipanti lungo le strade di Salerno.

È qui la Festa? Sì! Allora che Festa sia! Dal 29 agosto al 21 settembre torna la FestUnità provinciale di Bologna. Al Parco Cevenini di Borgo Panigale. Abbiamo cambiato luogo per rilanciarne la natura e lo spirito. Per 24 giorni sarà la piazza della città e la cas

