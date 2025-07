Torna Il Festival di Open – Le sfide del futuro | la terza edizione dal 19 al 21 settembre a Parma

Ci siamo quasi, per la terza volta. Parma si prepara ad accogliere la terza edizione del Festival di Open, il quotidiano online fondato da Enrico Mentana e diretto da Franco Bechis. Dal 19 al 21 settembre 2025, per tre giorni consecutivi, Piazza Garibaldi tornerĂ a essere il cuore pulsante del Festival, punto di ritrovo per chi vuole ascoltare, confrontarsi, fare domande e capire meglio le sfide del presente e del futuro, insieme a un parterre di ospiti d’eccellenza e con i giornalisti e le giornaliste di Open. Dopo due edizioni di successo, Open si appresta quindi a sbarcare per la terza volta a Parma, in collaborazione con il Comune, sempre con lo stesso spirito: raccontare l’Italia e il mondo in tutte le sue sfaccettature, capire come cambia la societĂ e provare a immaginare ciò che verrĂ , affidandosi a voci autorevoli, prospettive diverse, sguardi giovani. 🔗 Leggi su Open.online

