Torino scippa un ragazzo alla fermata e fugge col telefono | rincorso placcato e beccato con due cellulari

Un giovane marocchino di 20 anni è stato arrestato dalla Polizia a Torino per rapina e ricettazione dopo un furto di cellulare. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Torino, scippa un ragazzo alla fermata e fugge col telefono: rincorso, placcato e beccato con due cellulari

In questa notizia si parla di: torino - scippa - ragazzo - fermata

Torino, scippa un ragazzo alla fermata e fugge col telefono: rincorso, placcato e beccato con due cellulari; Scippa la borsetta a una donna davanti al bar, mendicante lo insegue e lo blocca; Zen, scippa anziana e la ferisce Arrestato un giovane pregiudicato.

Torino, scippa un ragazzo alla fermata e fugge col telefono: rincorso, placcato e beccato con due cellulari - Un giovane marocchino di 20 anni è stato arrestato dalla Polizia a Torino per rapina e ricettazione dopo un furto di cellulare. Scrive virgilio.it

Torino, un ragazzo viene rapinato mentre aspetta il bus: arrestato un ventenne per rapina - Nella mattinata di mercoledì, gli agenti hanno notato nei pressi di una fermata del bus in largo Giachino un certo trambusto e una discussione tra due giovani. Come scrive quotidianopiemontese.it