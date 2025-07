Torino nel piatto | i sei ristoranti-simbolo che in città hanno scritto la storia tra ricette segrete di famiglia aneddoti e clienti vip

Tra le vie del centro e le stradine di campagna, Torino custodisce un patrimonio inestimabile: un mosaico di ristoranti che, come antiche botteghe artigiane, tramandano di generazione in generazione il sapere culinario, i valori dell'ospitalitĂ e il legame indissolubile con il territorio. In. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: torino - ristoranti - piatto - simbolo

A Torino cucine aperte dopo le 22 grazie al Salone del Libro: i 52 ristoranti che aderiscono all'iniziativa - A Torino in occasione del Salone del Libro le cucine di 52 ristoranti rimarranno aperte dopo le ore 22.

In un piccolo comune alle porte di Torino si trova uno dei migliori ristoranti giapponesi d’Italia - Avigliana è noto per i suoi placidi laghetti e la possente prospettiva verso la Sacra di San Michele, ma anche per Le Petit Restaurant Japonais

Svelati a Torino i ristoranti premiati dalla celebre “50 Best” - Per la prima volta in Italia, la cerimonia dei 50 Best porta a Torino visibilità internazionale e promesse di ricadute economiche.

Il Piatto simbolo della Giornata della Ristorazione 2025 è firmato da Lorenzo Leggero del Ristorante Celestino di Piobesi Torinese; Ristoranti del buon ricordo: ecco gli otto nuovi indirizzi per il 2024; Del Cambio, ritorno alle origini. Lo chef Giglio: “Nel piatto l’eleganza del passato”.

I 7 ristoranti da non perdere a Torino - Visitare le sue sale sontuose, anche senza nemmeno assaggiare un piatto, rappresenta un tuffo nell’eleganza ... Scrive panorama.it

Atp Finals, 10 ristoranti dove mangiare a Torino per fascia di prezzo - Piattini Caffè e Vini (Via Corte d'Appello 9/a, telefono: 3313843390) Il nome dice tutto: piattini perché, i piatti – servizi delle nonne o tesori di mercatini vintage –, portano in tavola ... Segnala repubblica.it