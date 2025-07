Tonali Juve Gazzetta resta vivo il grande sogno per rinforzare la mediana Tutte le novità sul calciatore in forza al Newcastle

Tonali Juve (Gazzetta dello Sport), resta vivo il grande sogno per rinforzare la mediana. Tutte le novitĂ sul centrocampista oggi in forza al Newcastle. Sandro Tonali  resta uno dei sogni di mercato del calciomercato Juve. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista italiano, attualmente al Newcastle, è tornato a essere osservato speciale da parte della dirigenza bianconera. Il suo ritorno in Serie A non è semplice, ma Damien Comolli segue da vicino la situazione in attesa di eventuali aperture da parte del club inglese. La Juventus non ha ancora avviato trattative concrete, ma considera Tonali un profilo ideale per il progetto di Igor Tudor: un centrocampista completo, capace di unire qualitĂ e aggressivitĂ , con esperienza internazionale e una profonda conoscenza del calcio italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

