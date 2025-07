Tomori Milan ecco il contenuto del dialogo con il tecnico Allegri! Posizione nuova? Le prime amichevoli…

Tomori Milan, c’è il contenuto del dialogo con il tecnico Allegri! Posizione nuova per il rossonero? Le prime amichevoli. Il nuovo Milan guidato da Massimiliano Allegri, allenatore vincitore di cinque scudetti con la Juventus e noto per la sua meticolosa organizzazione tattica, sta delineando un’identità difensiva ben precisa. Le prime amichevoli estive contro Arsenal e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Tomori Milan, ecco il contenuto del dialogo con il tecnico Allegri! Posizione nuova? Le prime amichevoli…

In questa notizia si parla di: allegri - milan - tomori - contenuto

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha parlato del Milan e del nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri

Ravezzani: “Allegri? Ci hanno detto che andrà al Milan. Su Conte dico…” - Intervenuto a Tmw Radio, Fabio Ravezzani ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, tecnico accostato anche al Milan

Milan, nuovi contatti per il terzino: Allegri approva la scelta - Milan scatenato sul mercato, dopo Ricci, la società rossonera lavora ai diversi colpi: nuovo nome in arrivo per la difesa.

La rinascita di @fikayotomori_: #Allegri lo vuole usare “alla Barzagli” nel suo @acmilan - #ACMilan #Milan #SempreMilan #Tomori Vai su X

Tomori a Milan TV dopo il Liverpool: “Vincere è sempre bello. Allegri è molto chiaro, ora siamo più solidi” ? Vai su Facebook

Milan, Tomori è di nuovo centrale: Allegri lo vede alla Barzagli; Gazzetta, Milan: Tomori “alla Barzagli”, ecco l’idea di Allegri per l’inglese; Milan, Tomori: Siamo più solidi in difesa e va su Allegri.

Tomori al fantacalcio, c’è il rilancio? Le nuove gerarchie per la difesa del Milan - Possibile svolta per Tomori con Allegri in panchina: può tornare titolare e protagonista, in campo e al fantacalcio ... Scrive fantamaster.it

MN24 – Tomori Milan, conferme sul nuovo ruolo che gli sta ritagliando Allegri: domani contro l’Arsenal dovrebbe giocare in questa posizione - Tomori Milan, conferme sul nuovo ruolo che gli sta ritagliando Allegri: domani contro l’Arsenal dovrebbe giocare in questa posizione. Come scrive milannews24.com