Tom Cruise ha un nuovo amore | pizzicato dai fotografi mano nella mano con l’attrice Ana de Armas

Dopo diversi rumors sono arrivate le foto scattate dai paparazzi e ci sono ben pochi dubbi. Le voci su una possibile love story tra Tom Cruise e Ana de Armas rimbalzano da mesi, tra avvistamenti internazionali e paparazzate misteriose. I due sono stati avvistati insieme in atteggiamenti più che teneri durante un weekend super romantico nel Vermont, e si tenevano per mano. Dopo aver assistito a un concerto bomba degli Oasis al Wembley Stadium di Londra, i due attori sono volati negli Stati Uniti, atterrando sabato mattina scorso nella cittadina di Woodstock, nel cuore del Vermont. Cosa hanno fatto? Tutto quello che fa una coppia innamorata, secondo il sito di gossip americano TMZ che pubblica le foto: giro in auto attraverso un parco nazionale, sessione di shopping e una tappa obbligata per un gelato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

