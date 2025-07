TNA | Emergono dettagli su Emergence 2025

Dopo aver registrato un clamoroso record di pubblico con Slammiversary, ma lasciando anche qualche perplessitĂ tra i fan per via di alcune scelte di booking discutibili, TNA è pronta a rilanciare con il prossimo grande evento in calendario: Emergence. Nella tarda serata di martedì, la federazione ha annunciato attraverso il proprio profilo X (ex Twitter ) che TNA Emergence si svolgerĂ venerdì 15 agosto alla Chesapeake Employers Insurance Arena di Baltimora, Maryland. L’arena ha una capienza di circa 6.000 posti, e lo show andrĂ in onda in diretta su TNA+. I biglietti sono giĂ in vendita. Si tratta di un evento storico per la compagnia, che per la prima volta porterĂ un PPV a Baltimora, a quasi undici anni dall’ultima apparizione della TNA in Maryland. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

