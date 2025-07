Tiziano Jannacci esce il nuovo singolo con Janna dal titolo Acqua Minerale

Oggi, mercoledì 30 luglio alle 14 in diretta su Punto Radio Cascina, Luca Doni e Alex Galli ospiteranno ai loro microfoni Tiziano Jannacci che presenterà il nuovo singolo "Acqua minerale" Il nuovo singolo è uscito in rotazione radiofonica ed in tutti gli store digitali su etichetta e distribuzione halidon. Il brano è stato scritto e pensato a quattro mani da Tiziano Jannacci insieme al figlio Simone Jannacci in arte Janna: un pezzo che coniuga i gusti più classici e di tradizione cantautorale – a tratti recitativa - di Tiziano, con le attitudini più attuali e decisamente Urban ed Hip Hop di Simone. 🔗 Leggi su Lanazione.it