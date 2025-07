Titoli di Stato giapponesi rendimenti in crescita | quali scenari?

“ I rendimenti dei titoli di Stato giapponesi ( JGB) hanno registrato un aumento significativo nell’ultimo anno, con il bond a 10 anni che è passato dallo 0,80% nel settembre 2024 a circa l’1,60% nel luglio di quest’anno. Anche il rendimento a 2 anni è raddoppiato nello stesso periodo, passando dallo 0,40% allo 0,80%. Si tratta dei rendimenti più elevati registrati dai JBG dal 2008.Questo andamento riflette un cambiamento significativo nel panorama monetario nipponico, con la Banca del Giappone (BoJ) che continua la sua graduale uscita dalla politica monetaria ultra-accomodante”. Lo sottolinea Daniel Siluk, Head of Global Short Duration & Liquidity, Janus Henderson spiegando che l’istituto ha mantenuto il tasso di riferimento allo 0,50% nell’ultima riunione di giugno, ma ha aumentato il tasso di riferimento dal -0,10% di marzo 2024, quando ha iniziato il ciclo di rialzi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Titoli di Stato giapponesi, rendimenti in crescita: quali scenari?

In questa notizia si parla di: rendimenti - titoli - stato - giapponesi

Titoli di Stato USA in calo dopo il taglio di Moody's: rendimenti al 5,02% - Continuano a scivolare i titoli di Stato americani dopo il taglio della tripla A da parte di Moody's.

Titoli di Stato USA in calo dopo downgrade di Moody's, rendimenti al 5,02% - Continuano a scivolare i titoli di Stato americani dopo il taglio della tripla A da parte di Moody's.

Francia più a rischio dell'Italia: i rendimenti dei titoli di Parigi superano quelli di Roma - Per la prima volta dal 2005, i rendimenti dei titoli di Stato francesi a 5 anni (Oat, 2,66%) hanno superato quelli italiani ( Btp, 2,64%), segnalando che i mercati considerano più rischioso prestare denaro alla Francia rispetto all’Italia.

Mercati, focus su Yen e Titoli di Stato giapponesi; Asia, Hang Seng il peggiore (-1%): nessun progresso tra Stati Uniti e Cina sul fronte dazi. Boom di richieste di titoli di Stato giapponesi a due anni; Titoli di Stato giapponesi: ecco perché gli investitori sono preoccupati.

Giappone: rendimenti titoli di Stato decennali ai massimi dal 2008 - I rendimenti dei titoli di Stato giapponesi hanno toccato nuovi massimi pluriennali, alimentando le tensioni sul fronte fiscale e rafforzando l'ipotesi di un rialzo anticipato dei tass ... milanofinanza.it scrive

TOP NEWS ESTERO: rendimenti titoli di Stato giapponesi ai massimi dal 2008 in vista elezioni domenica - Caro lettore, Milano Finanza si impegna ogni giorno a produrre un’informazione di qualità, puntuale e approfondita, su temi di grande rilevanza come quelli della finanza. Come scrive milanofinanza.it