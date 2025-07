tiro a segno europeo da dimenticare per sofia ceccarello

Europeo da dimenticare per Sofia Ceccarello. La tiratrice ravennate non ha brillato ai Campionati Europei di tiro disputatisi a Chateauroux in Francia nei giorni scorsi, chiudendo al ventesimo posto nella categoria carabina 50 m tre posizioni femminile. Il punteggio ottenuto è stato di 585 punti (190 nella prova in ginocchio, 198 in quella da sdraiata e 197 in quella in piedi), con un ritardo di quattro punti dall’ottava posizione, l’ultima che metteva in palio l’accesso alla finale a otto. Nella gara a squadre è invece arrivata ottava. Il trio italiano, formato anche da Sofia Benetti e Barbara Gambaro, ha totalizzato 1741 punti, ovvero la somma dei tre punteggi ottenuti nelle gare individuali. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

