TikTok ora aiuta i creator a filtrare gli insulti e i commenti negativi

Il social cinese annuncia nuove funzionalitĂ di sicurezza per i creator di contenuti, per le famiglie e gli adolescenti. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - TikTok ora aiuta i creator a filtrare gli insulti e i commenti negativi

Blake Lively chiede a Google l’identità dei creator che la criticano su YouTube e TikTok - La star di Gossip Girl ha deciso di "indagare" su coloro che l'hanno criticata sui social e che si sono occupati del caso legato a It Ends With Us.

Fa sparire 500mila euro al lavoro e li sperpera in “token” ai suoi creator preferiti: “Ossessionata da TikTok” - Katherine Greenall, 29enne britannica, ha approfittato del suo ruolo di responsabile contabile in una ditta e per mesi ha fatto sparire soldi dal conto.

Martina Dotti, chi è la creator bresciana: età , TikTok, Instagram e Davide Bonolis - Brescia, 14 giugno 2025 – Nuovo amore per Davide Bonolis? Sembra proprio di sì.  Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli avrebbe una relazione con Martina Dotti: i due giovani sono infatti apparsi mano nella mano a bordo di un jet privato, in una storia Instagram  pubblicata dalla ragazza.

TikTok, nuove funzioni sicurezza per adolescenti e creators - La notifica automatica ai genitori quando un adolescente pubblica un video, una storia o una foto visibile ad altri su TikTok; maggiore visibilità sulle impostazioni di privacy scelte dai ragazzi; una ... Come scrive ansa.it