Tiffany Stratton babyface ma a modo suo | La Mean Girl funziona anche da buona

Tiffany Stratton lavora come babyface già da diversi mesi, ma molti fan l’hanno criticata per il fatto che continua a comportarsi come una heel, senza modificare realmente il suo personaggio. Nonostante le continue critiche, Tiffany ha ora spiegato il motivo per cui ha scelto di mantenere il suo atteggiamento da “Mean Girl”. Intervistata da Busted Open Radio, la campionessa femminile WWE ha risposto alle osservazioni secondo cui il suo personaggio non riuscirebbe a connettere davvero con il pubblico quando interpreta una babyface, proprio perché mantiene ancora tratti da heel. Tiffany Stratton spiega perché resta fedele al suo personaggio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

