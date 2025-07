Ticktum carica il team Cupra Kiro | Cresciuti dopo un inizio difficile Le Gen 3 non mi piacciono E su Russell

Il pilota britannico, vincitore del round di Jakarta, ha chiuso il campionato del mondo in undicesima posizione. "Mi aspettavo qualcosa di più fin dall'inizio, ma ho avuto a disposizione poco tempo per preparare la stagione". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ticktum carica il team Cupra Kiro: "Cresciuti dopo un inizio difficile. Le Gen 3 non mi piacciono". E su Russell...

