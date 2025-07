“In 13 anni è la prima volta che vedo una cosa del genere”. E se lo dice Filippo Bisciglia bisogna credergli. La sesta puntata di Temptation Island di martedì 29 luglio (la prima di tre serate consecutive su Canale 5) è stata emozionante con la coppia composta da Sarah e Valerio assoluta protagonista. I due, insieme da 5 anni, hanno concluso la relazione nel programma di Canale 5. Il motivo è stato l’ avvicinamento di Valerio con la single Ary. La loro complicità è cresciuta tanto, fino a sfociare in un bacio sotto la tenda in spiaggia. “Voglio chiedere un falò di confronto immediato perché voglio che Sarah veda insieme a me quello che è successo con Ary”, ha chiesto e ottenuto Valerio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ti voglio bene lo stesso anche se non mi ami più”: il falò di confronto tra Sarah e Valerio a Temptation Island commuove i telespettatori