Thelma Mayfair Riley e Sharon Arden chi sono l’ex moglie e la moglie di Ozzy Osbourne

Thelma Mayfair Riley è stata la prima moglie di Ozzy Osbourne, celebre cantante britannico noto soprattutto come frontman dei Black Sabbath. Il matrimonio tra Thelma e Ozzy avvenne nel luglio del 1971, quando Ozzy aveva 22 anni e Thelma 17. L’unione durò undici anni, fino al 1982, anno in cui i loro strade si divisero. La separazione fu causata principalmente dai problemi di Ozzy legati alla dipendenza da droghe e alcool, che influirono negativamente sulla vita matrimoniale e familiare. Inoltre, Thelma accusò Ozzy di violenza fisica ed emotiva, di comportamenti da donnaiolo e di una mancata presenza come padre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

