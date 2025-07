The Twisted Tale of Amanda Knox | trailer della miniserie in arrivo su Disney+

Disney+ ha diffuso il trailer ufficiale della miniserie originale The Twisted Tale of Amanda Knox. La serie debutterà mercoledì 20 agosto in Italia su Disney+ e su Hulu negli Stati Uniti, con due episodi disponibili al lancio, seguiti da uno a settimana. Gli episodi saranno disponibili in Italia in lingua originale con i sottotitoli in italiano nelle parti in inglese. The Twisted Tale of Amanda Knox è prodotta da 20th Television in associazione con The Littlefield Company. KJ Steinberg ( This Is Us ) è creatore ed executive producer. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

