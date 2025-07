The Pitt stagione 2 presenta il primo membro del cast

La seconda stagione di The Pitt si sta preparando a introdurre nuovi personaggi e sviluppi narrativi, ampliando così l'universo della serie ambientata nel contesto di un centro traumatologico. Con una narrazione che si svolge diversi mesi dopo gli eventi della prima stagione, la trama si concentra sui casi trattati durante il 4 luglio, con particolare attenzione alle dinamiche umane e professionali dei protagonisti. Tra le novitĂ piĂą significative emerge l'ingresso di un nuovo membro nel cast, destinato a influenzare profondamente le storie in corso. l'ingresso di Lawrence Robinson nel cast di The Pitt.

