The Pitt – Stagione 2 aggiunge il primo nuovo membro del ca

The Pitt stagione 2 ha aggiunto il suo primo nuovo membro del cast, il cui personaggio anticipa una storia d’amore per un medico mentre continua la produzione dei prossimi episodi. The Pitt – stagione 2 si svolge molti mesi dopo la stagione 1 e si concentra sui casi trattati ora per ora dal centro traumatologico durante il 4 luglio. Questi importanti casi festivi saranno al centro dell’attenzione. Ora, Deadline ha rivelato che Lawrence Robinson si unirà al cast di The Pitt stagione 2 con un ruolo ricorrente. Interpreterà Brian Hancock, descritto come un paziente “ affascinante ” e gentile che instaura una possibile relazione romantica con un medico dopo essere stato ricoverato per un infortunio di calcio. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

La seconda stagione di the pitt abbandona la trama più avvincente - La seconda stagione di The Pitt, la serie medica targata HBO Max, si sta avvicinando al debutto con molte aspettative, ma alcune novità stanno influenzando significativamente il percorso narrativo.

Successo di bryan cranston con la figlia in the pitt stagione 1 - lodi di bryan cranston a taylor dearden e il suo ruolo in the pitt. Recentemente, l’attore di fama internazionale bryan cranston ha espresso apprezzamenti pubblici nei confronti della figlia, taylor dearden, per la sua interpretazione come dott.

Il cast della stagione 2 di The Pitt accoglie una star di Breaking Bad e nuovi medici e pazienti - annuncio del cast e dettagli sulla seconda stagione di “the pitt”. La serie televisiva HBO “The Pitt” sta vivendo una fase di grande fermento in vista della sua attesissima seconda stagione.

