Thailandia accusa Cambogia violato il cessate il fuoco

La Thailandia ha accusato la Cambogia di una "flagrante violazione" dell'accordo di tregua per porre fine ai combattimenti transfrontalieri. Secondo le autorità di Bangkok le truppe cambogiane hanno lanciato un attacco notturno con armi leggere e granate. "Ciò rappresenta una flagrante violazione dell'accordo di cessate il fuoco", ha dichiarato il Ministero degli Esteri thailandese in una nota, che prosegue: "Tale atto di aggressione costituisce ancora una volta una chiara violazione dell'accordo di cessate il fuoco da parte delle forze cambogiane e la loro apparente mancanza di buona fede". (ANSA-AFP). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Ucraina, Zelensky “Serve cessate il fuoco duraturo” - KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ho appena parlato con il Presidente Trump. È stata una conversazione proficua, molto calorosa e costruttiva.

Guerra in Ucraina, Lavrov chiude alla tregua: “No al cessate il fuoco finché Kiev non accetta di costruire una zona cuscinetto”. Ma gli Usa lo smentiscono: “Lo hanno già proposto” - Passano gli anni, ma non accenna a fermarsi il rimpallo di responsabilità per il mancato cessate il fuoco tra Ucraina e Russia.

Ucraina, Meloni rilancia sostegno a Kiev: “Attendiamo da Russia risposta su cessate il fuoco” - (Adnkronos) – La ricerca di una pace “giusta e duratura” per l’Ucraina, ma anche gli sforzi per un cessate il fuoco a Gaza.

Tensione tra Thailandia e Cambogia dopo il cessate il fuoco: accuse di violazione e pressioni dagli Usa. Ritorno parziale alla calma al confine ? https://l.euronews.com/JW9 Vai su X

SCONTRI TRA THAILANDIA E CAMBOGIA. SI TRATTA PER UN CESSATE IL FUOCO di Elisabetta Capodilupo Sono arrivati al quarto giorno consecutivo gli scontri al confine tra la Thailandia e la Cambogia, che hanno causato finora 34 morti e 200.000 sfolla Vai su Facebook

