textron e leonardo offrono il t 346 alla us navy

Nella giornata di ieri, Textron Aviation Defense ha annunciato di aver offerto il Beechcraft M-346N come soluzione “pronta all’uso” per il programma Undergraduate Jet Training System (UJTS) della U.S. Navy volto a sostituire l’addestratore avanzato T-45C. L’offerta è frutto di un accordo con Leonardo, azienda italiana leader nel settore aerospaziale, che produce il velivolo da addestramento T-346, utilizzato anche dall’Aeronautica Militare italiana. In un comunicato stampa, l’azienda statunitense sottolinea che il Beechcraft M-346N fa parte di un collaudato sistema di addestramento integrato basato sul T-346, che in Italia viene utilizzato per addestrare i piloti per i velivoli di quarta e quinta generazione presso la rinomata International Flight Training School (IFTS) di Decimomannu (CA), centro di eccellenza mondiale grazie all’elevata integrazione tra “reale e virtuale”, che permette di parificare le ore di volo al simulatore a quelle effettuate sull’aereo in volo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

