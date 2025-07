Siamo al culmine della bella stagione: quasi tutte in ferie, in vacanza, o comuque in modalità “summer”, ci muoviamo in quel tempo sospeso dove si mixano lentezza e voglia di cambiamento, tramonti mozzafiato e consapevolezza che il tempo vola. Ognuna di noi vive questo momento in modo diverso: c’è chi se lo gode in maniera spensierata e divertente, chi lo trascorre con un’attitudine rilassata e easy, chi ha la mente giĂ sugli impegni autunnali. Ma tutte dovremmo attraversare questi giorni cercando di beneficiare al massimo di quello che stiamo vivendo, attente a ciò che è piĂą importante per noi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Test: Qual è il mood della tua estate?