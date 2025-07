Test genetico obbligatorio per l’ammissione alle gare femminili | World Athletics approva nuove regole

Il Consiglio di World Athletics, la federazione internazionale che governa l’atletica leggera a livello mondiale, ha approvato un nuovo regolamento che dal 1° settembre 2025 introdurrà un test genetico obbligatorio per l’ammissione delle atlete nelle competizioni di ranking mondiale. Le nuove regole sono state approvate oggi, mercoledì 30 luglio, e, come riporta il comunicato ufficiale della federazione, saranno già applicate ai Campionati Mondiali di Tokyo 2025, che inizieranno il 13 settembre. Il regolamento prevede dei requisiti specifici per l’ammissione nella categoria femminile nelle competizioni d’élite. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Test genetico obbligatorio per l’ammissione alle gare femminili: World Athletics approva nuove regole

